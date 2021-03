Aantal nieuwe coronagevallen stijgt

Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 7684 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Voor een woensdag is dat het hoogste aantal sinds 30 december. De afgelopen zeven dagen zijn 51.938 positieve tests geregistreerd door het RIVM. Dat komt neer op gemiddeld 7420 per dag, het hoogste niveau sinds 9 januari.

Rotterdam telde de meeste nieuwe gevallen: 399. In Amsterdam kwamen 303 besmettingen aan het licht en in Den Haag 243. Daarna volgen Tilburg (164) en Utrecht (155).

De afgelopen 24 uur is het overlijden van 29 coronapatiënten gemeld. In de afgelopen week waren dat er gemiddeld 24 per dag, het laagste peil sinds 18 oktober.

Minder patiënten

Voor het eerst in een week is het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen gedaald. Ze behandelen momenteel 2334 mensen vanwege covid-19: 76 minder dan dinsdag. De zes dagen ervoor was het aantal opgenomen coronapatiënten juist met 223 gestegen.

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1653 coronapatiënten, een daling van 75 ten opzichte van dinsdag. Op de intensive cares liggen nu 681 mensen met covid-19, een minder dan de dag ervoor. (ANP)