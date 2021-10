Aantal nieuwe coronagevallen voor het eerst sinds juli boven 6.000

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft zondag, voor het eerst sinds 23 juli, meer dan 6.000 nieuwe coronabesmettingen in een etmaal genoteerd. Tussen zaterdag en zondag registreerde het instituut 6.350 positieve tests.

De stijging komt een dag nadat het aantal nieuwe coronagevallen licht daalde. Zaterdag werden er na correctie 5.695 nieuwe besmettingen ontdekt. Vorige week zondag lag het aantal nieuwe positieve tests op 3.662, met een weekgemiddelde van 3.363. Het zevendaags gemiddelde ligt deze zondag op 4.994 vastgestelde coronabesmettingen.

Ziekenhuisbezetting

Het totale aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen bedroeg zondag 748, 45 meer dan zaterdag. Daarvan liggen er 185 patiënten op de intensive care, 6 meer dan zaterdag. Op de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen liggen 563 Covid-patiënten. Dat is volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) een stijging van 39 ten opzichte van zaterdag. Het afgelopen etmaal zijn 7 patiënten verplaatst naar een ziekenhuis in een andere regio. (ANP)