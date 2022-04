Aantal nieuwe positieve coronatests daalt steeds sneller

De omikrongolf van het coronavirus verdwijnt steeds verder uit het zicht in de achteruitkijkspiegel. Het aantal nieuwe coronagevallen is gedaald tot het laagste niveau sinds begin dit jaar. Grote vraag is in hoeverre dat komt doordat mensen minder zin hebben om naar een teststraat te gaan, en in hoeverre er daadwerkelijk minder besmettingen zijn om vast te stellen.

Hoever het aantal positieve tests precies is gezakt, wordt dinsdag duidelijk. Dan brengt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor de 92ste keer zijn wekelijkse cijfers naar buiten. Vorige week dinsdag meldde het instituut dat het in de zeven dagen ervoor 222.366 positieve uitslagen van coronatests had geregistreerd. Dat was 29 procent minder dan de week ervoor.

Weekcijfer

Sindsdien is de daling alleen maar sneller gegaan. In de zes dagen na de laatste weekcijfers zijn ongeveer 115.000 positieve tests geregistreerd, gemiddeld ruim 19.000 per dag. Het weekcijfer van dinsdag kan daarmee uitkomen op 130.000 tot 140.000. Dat zou het laagste aantal sinds begin januari zijn. Vergeleken met vorige week zou het een daling van ongeveer 40 procent betekenen.

Coronabesmetting

Het RIVM meldt dinsdag ook hoeveel mensen met corona onder de leden in de afgelopen week in een ziekenhuis zijn beland. Vorige week ging het om 1.471 nieuwe opnames, waarvan 1.195 vanwege de besmetting. De rest had andere klachten en bleek toevallig ook besmet te zijn. Van die 1,471 belandden 118 op de intensive care, en bij 92 van hen was de coronabesmetting de oorzaak. Al de cijfers waren lager dan de week ervoor

Het RIVM registreerde in de vorige week 104 sterfgevallen door toedoen van het virus. Dat was een stijging, en het sterftecijfer gaat nu waarschijnlijk weer omhoog. (ANP)