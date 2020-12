Aantal opgenomen coronapatiënten blijft schommelen

Het aantal coronapatiënten dat wordt behandeld in de ziekenhuizen blijft redelijk stabiel. Al een week of twee schommelt het rond de 1700, soms iets erboven, soms iets eronder.

Momenteel liggen 1681 coronapatiënten in een ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Dat zijn er 33 meer dan op donderdag, maar het zijn er ook 3 minder dan op woensdag en 19 minder dan op dinsdag.

Verpleegafdelingen behandelen 1209 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is een toename van dertig ten opzichte van donderdag. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares steeg van 469 naar 472.

Verpleegafdelingen hebben in de afgelopen 24 uur 199 coronapatiënten opgenomen, intensive cares 30.

Patiënten verplaatst

Vanwege de aanhoudende drukte in de ziekenhuizen worden nog steeds coronapatiënten overgebracht naar ziekenhuizen in andere delen van het land. Afgelopen etmaal zijn tien mensen verplaatst. De spreiding ging in september weer van start. Sindsdien zijn meer dan 1600 mensen verspreid. Een onbekend aantal mensen werd bovendien overgebracht naar andere ziekenhuizen in de eigen regio. Twee mensen hebben tijdens de tweede golf een tijdje in Duitsland op een intensive care gelegen. (ANP)