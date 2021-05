Aantal opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen blijft dalen

Steeds minder coronapatiënten belanden in de ziekenhuizen. Het gemiddelde aantal nieuwe opnames in een week tijd is dinsdag voor de zesde dag op rij gedaald, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

In de afgelopen zeven dagen hebben de ziekenhuizen 1842 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat komt neer op ongeveer 263 mensen per dag. Dat gemiddelde is zes dagen achter elkaar gedaald en staat nu op het laagste peil sinds 23 maart. Sinds eind april is de instroom in de ziekenhuizen met ongeveer 16 procent afgenomen.

De verpleegafdelingen namen afgelopen etmaal 255 nieuwe coronapatiënten op. Voor een dinsdag is dat het laagste aantal sinds april. Verder kwamen er 29 coronapatiënten op een intensive care te liggen, en dat is voor een dinsdag zelfs het laagste aantal sinds begin februari. Dat betekent dat er in totaal 284 mensen nieuw in een ziekenhuis zijn opgenomen.

Het totale aantal opgenomen patiënten bleef ongeveer gelijk. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2480 coronapatiënten, zeven minder dan op maandag. Het is de vierde achtereenvolgende dag dat dit aantal onder de 2500 blijft. Het totaalaantal patiënten op de verpleegafdelingen steeg met twee naar 1732. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde met negen naar 748, het laagste aantal sinds 5 april. Het is de zesde achtereenvolgende dag dat het aantal coronapatiënten op de ic’s daalt. (ANP)