Aantal schurftbesmettingen al maanden hoog

De meldingen schommelen dit jaar steeds tussen de vijftien en twintig per honderdduizend inwoners. De afgelopen vier jaar lag het aantal meldingen in dezelfde tijd van het jaar op een beduidend lager niveau. Toen meldden zich wekelijks tussen de vijf en de tien mensen per honderdduizend inwoners bij de huisarts met schurft.

Schurftbesmettingen

Nivel kaartte het stijgende aantal schurftbesmettingen in november ook al eens aan. Het instituut liet toen weten vooral een signaleringsrol te vervullen en geen nader onderzoek te doen naar oorzaken.

Boosdoener

Schurft wordt ook wel scabiës genoemd. De besmettelijke aandoening is vrij onschuldig, maar wel vervelend. Boosdoener is de schurftmijt. Het minuscule beestje graaft gangetjes in de huid en legt daar eitjes. Door een allergische reactie op de mijt krijgen mensen veel last van jeuk. “Die kan over het hele lichaam voorkomen”, schrijft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) erover. “Op de huid kunnen blaasjes en rode bultjes ontstaan, bijvoorbeeld tussen de vingers, polsen en voeten”, aldus het instituut.

Nauw contact

Scabiës kun je oplopen door nauw contact met iemand die het heeft. “Zoals bij lichamelijke verzorging, seksueel contact of door gezamenlijk gebruik van bed, kleding, verkleedkleren en knuffelbeesten”, legt het RIVM uit. De huidaandoening gaat niet zomaar over, maar kan wel goed worden bestreden met speciale crèmes of tabletten. (ANP)