Aantal stamceldonoren stijgt nog maar langzaam

Ongeveer 430.000 Nederlanders staan geregistreerd om stamcellen te doneren. Dat zijn er zo’n 10.000 meer dan ruim een jaar geleden. De groei van het aantal donoren vlakt af, meldt de organisatie Matchis, die de donoren registreert.

Dat het aantal donoren langzamer stijgt dan vroeger, komt door vergrijzing. Mensen worden uitgeschreven wanneer ze 56 zijn, omdat de kwaliteit van hun stamcellen dan afneemt. “We hebben vooral behoefte aan jonge donoren van 18-35 jaar en die zijn steeds moeilijker te bereiken”, stelt Matchis. De organisatie wil volgend jaar meer doen om mensen in die groep te werven.

Stamceltransplantatie

Driehonderd Nederlanders hebben afgelopen jaar stamcellen gedoneerd voor een patiënt. Zo’n tien jaar geleden waren dat er vijftig. Volgens Matchis kregen 550 mensen stamcellen van een donor. Ook dat aantal is toegenomen. Door betere behandeling kunnen patiënten die vroeger niet in aanmerking zouden zijn gekomen voor een stamceltransplantatie tegenwoordig wel die ingreep krijgen.

Stamcellen zijn menselijke cellen die zich nog niet hebben ontwikkeld tot bijvoorbeeld huid, kraakbeen, bloed, hart, hersenen, lever of een ander orgaan. Ze zijn voortdurend bezig om dode en beschadigde cellen te vervangen. Als iemand ernstig ziek is, kunnen de stamcellen helpen om de zieke cellen te vervangen. (ANP)