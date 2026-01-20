Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Passende zorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Aantal stamceldonoren stijgt nog maar langzaam

,

Ongeveer 430.000 Nederlanders staan geregistreerd om stamcellen te doneren. Dat zijn er zo’n 10.000 meer dan ruim een jaar geleden. De groei van het aantal donoren vlakt af, meldt de organisatie Matchis, die de donoren registreert.

Dat het aantal donoren langzamer stijgt dan vroeger, komt door vergrijzing. Mensen worden uitgeschreven wanneer ze 56 zijn, omdat de kwaliteit van hun stamcellen dan afneemt. “We hebben vooral behoefte aan jonge donoren van 18-35 jaar en die zijn steeds moeilijker te bereiken”, stelt Matchis. De organisatie wil volgend jaar meer doen om mensen in die groep te werven.

Stamceltransplantatie

Driehonderd Nederlanders hebben afgelopen jaar stamcellen gedoneerd voor een patiënt. Zo’n tien jaar geleden waren dat er vijftig. Volgens Matchis kregen 550 mensen stamcellen van een donor. Ook dat aantal is toegenomen. Door betere behandeling kunnen patiënten die vroeger niet in aanmerking zouden zijn gekomen voor een stamceltransplantatie tegenwoordig wel die ingreep krijgen.

Stamcellen zijn menselijke cellen die zich nog niet hebben ontwikkeld tot bijvoorbeeld huid, kraakbeen, bloed, hart, hersenen, lever of een ander orgaan. Ze zijn voortdurend bezig om dode en beschadigde cellen te vervangen. Als iemand ernstig ziek is, kunnen de stamcellen helpen om de zieke cellen te vervangen. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:Passende zorg

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

21 jan 2026 Ziekenhuis Rivierenland verplaatst medicatietoediening naar de wijk
20 jan 2026 Nivel: Huisartsendata beperkt bruikbaar voor inzicht in zorggebruik
20 jan 2026 Aantal stamceldonoren stijgt nog maar langzaam
16 jan 2026 NVZ: Grote meerderheid ziekenhuizen ziet passende zorg als speerpunt
13 jan 2026 Sneller passende nazorg voor CVA-patiënten Zuid-Limburg

Interessant voor u

Webinar Data-uitwisseling in de zorg
· 0 jaar geleden
Meer tijd voor directe zorg? Ontdek deze helpende technologieën.
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid D66
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harmen Krul, kandidaat-Kamerlid CDA
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harry Bevers, kandidaat-Kamerlid VVD
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Sarah Dobbe, kandidaat-Kamerlid SP
· 0 jaar geleden

Reader Interactions

Reacties