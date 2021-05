Aantal vrouwen met zwangerschapsdiabetes stijgt, leeftijd speelt een rol

Het aantal zwangere vrouwen met zwangerschapsdiabetes steeg in de periode 2015-2019 met 3.000. Mogelijke oorzaak is het stijgend aantal zwangerschappen bij oudere vrouwen.

Dit blijkt uit een recente studie van het Nivel in opdracht van het Diabetes Fonds. Waren er in 2015 nog 9.000 vrouwen met zwangerschapsdiabetes bekend in de Nederlandse huisartsenpraktijken; in 2019 was dat aantal opgelopen naar ruim 12.000. Mogelijke verklaringen voor de toename in zwangerschapsdiabetes zijn volgens de onderzoekers een betere screening en een stijgend aantal zwangerschappen bij oudere vrouwen.

Zwangerschapsdiabetes kan bij de geboorte tot complicaties leiden. Daarnaast krijgen deze vrouwen daarna vaker diabetes type 2 en hebben ook hun kinderen een verhoogde kans op het krijgen hiervan.

Oudere moeders

Vooral vrouwen die op latere leeftijd zwanger zijn, hebben meer kans om deze vorm van diabetes te krijgen. In 2019 had 6,5 procent van de zwangere vrouwen in de leeftijd van 30-34 jaar zwangerschapsdiabetes. Van de vrouwen tussen de 40-44 jaar was dat bijna 20 procent.

Minder insuline gespoten

Hoewel het aantal vrouwen met zwangerschapsdiabetes de laatste jaren is gestegen, nam het percentage vrouwen dat insuline nodig heeft om de bloedsuikerwaarden op peil te houden af. Zo kreeg in 2015 ruim 32 procent van de vrouwen met zwangerschapsdiabetes insuline voorgeschreven en in 2019 21 procent. Mogelijk speelt de betere screening hier een rol waardoor ook vrouwen met een mildere vorm van zwangerschapsdiabetes in beeld komen.

Onderzoeker dr. Chantal Leemrijse denkt dat zwangerschapsdiabetes waarschijnlijk ook de komende jaren een gezondheidsrisico blijft voor veel aanstaande moeders en hun kind: ‘Het is daarom van belang om vrouwen bewust te maken van de risico’s, zeker vrouwen die op latere leeftijd nog zwanger willen worden.’