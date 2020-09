Aantal ziekenhuisopnames boven alarmniveau

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis is opgenomen, is zo hard gestegen dat de alarmbellen op het coronadashboard van de overheid afgaan. In de afgelopen drie dagen zijn 125 mensen in een ziekenhuis beland. Dat komt neer op gemiddeld 41,7 per dag. Dat is boven de zogenoemde signaalwaarde van de overheid. Voor het eerst sinds 15 mei ligt het aantal opnames boven die grens.