Aantal ziekenhuisopnames door corona blijft stijgen

Opnieuw is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen toegenomen, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Momenteel behandelen intensive cares en verpleegafdelingen 524 coronapatiënten. Dat zijn er 12 meer dan dinsdag.

Het is de vijfde dag op rij dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen toeneemt. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal toe met 13. De klinieken behandelen nu 387 coronapatiënten. Er werden afgelopen 24 uur 56 nieuwe mensen met het coronavirus onder de leden opgenomen op een verpleegafdeling.

Stijging verwacht

Op de IC’s liggen op dit moment 137 ernstig zieke coronapatiënten, per saldo 1 minder dan dinsdag. De IC’s zagen negen nieuwe coronapatiënten binnenkomen, maar doordat er meer mensen werden ontslagen of overleden daalde het totaal aantal coronapatiënten op de IC’s toch. Op de verpleegafdelingen werden afgelopen zeven dagen gemiddeld 50 nieuwe patiënten per dag opgenomen. Vorige woensdag stond dat weekgemiddelde nog op 41 nieuwe opnames per dag.

Het weekgemiddelde van nieuwe IC-opnames is juist iets gedaald ten opzichte van een week geleden. Afgelopen zeven dagen werden er gemiddeld 9 nieuwe coronapatiënten per dag op de IC’s opgenomen, vorige week stond dat aantal op 10 patiënten per dag. Dinsdag was de eerste dag sinds 23 september dat er weer meer dan 500 mensen met corona in een ziekenhuis lagen. Het LCPS sprak toen al de verwachting uit dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen deze week verder zal stijgen. (ANP)