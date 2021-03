Aanwas nieuwe coronagevallen blijft boven de zesduizend

Door het groeiende aantal nieuwe besmettingen groeit ook het aantal ziekenhuisopnames. Zondag werden er 228 nieuwe Covid-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, aldus het het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Hiervan belandden er 37 op de intensive care.

Belasting IC

Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is zondag gestegen naar 1922. Dat zijn er 47 meer dan zaterdag, toen er 1875 mensen met covid-19 in het ziekenhuis lagen. Op de intensive care liggen nog steeds 554 mensen met corona, evenveel als een dag eerder. Naast de corona-patiënten liggen er 428 mensen op de intensive care die iets anders mankeren dan corona.Op de andere afdelingen verbleven zondag 1368 mensen die door het virus zijn geveld, 47 meer.

Sterfte

Het aantal sterfgevallen was zondag 24. In de afgelopen zeven dagen werden 238 sterfgevallen geregistreerd. In de week ervoor waren het er 270. Bij het begin van de vaccinatiecampagne in januari kwamen er gemiddeld ongeveer 100 meldingen van sterfgevallen per dag. (ANP/Skipr)