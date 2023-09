Aanwijzing Lobie Care beëindigd

De IGJ heeft de aanwijzing voor Lobie Care beëindigd. De inspectie had in februari de organisatie een aanwijzing gegeven aangaande de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De inspectie stelde eerder vast dat Lobie Care had voldaan aan twee onderdelen van de aanwijzing en dat het handhavingstraject voor wat betreft deze onderdelen was geëindigd. Nu stelt de inspectie vast dat Lobie Care failliet is en daarmee ook onderdelen 3 en 4 van de aanwijzing zijn geëindigd.