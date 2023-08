ABN AMRO: onveilige werkvloer jaagt zorgmedewerker de sector uit

Sectoranalisten van ABN AMRO zien een verband tussen de ondermaatse veiligheid in de gezondheidszorg en de hoge uitstroom van personeel. Meer aandacht voor de veiligheid van zorgpersoneel is volgens de bank onontbeerlijk.

ABN AMRO baseert zich op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de eigen Sectorale Welzijnsmonitor. Dat laat enerzijds een hoge uitstroom aan personeel zien en anderzijds een matige beleefde gezondheid en veiligheid. “De sector scoort in 2022 op deze onderdelen slechter dan de zestien andere sectoren en de gezondheid bereikte zelfs een dieptepunt sinds de eerste meting in 2015”, schrijft ABN AMRO.

Fysiek geweld

Een op de tien medewerkers in de zorgsector heeft vorig jaar te maken gehad met fysiek geweld tijdens het werk. In andere sectoren ligt dat aantal vier keer zo laag, becijfert de bank. Van alle zorgmedewerkers heeft 8,5 procent te maken gehad met ongewenste seksuele aandacht van externen. Het percentage werknemers in de zorgsector dat te maken heeft gehad met fysiek geweld is gestegen van 6,3 procent in 2015 naar 10,1 procent in 2022. Daar komt de hoge psychische en emotionele belasting nog bij.

Aandacht

“Het is belangrijk dat er meer aandacht komt voor de gezondheid en veiligheid van zorgpersoneel”, laat ABN AMRO weten. “Dit kan bijdragen aan het verminderen van het verzuim, het behouden van het personeel en het aantrekken van nieuwe werknemers.” Over de vraag welke maatregelen nodig zijn, laat de bank zich niet uit.