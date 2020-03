Aboutaleb roept zorgpersoneel op zich te melden

In een filmpje laat Aboutaleb weten dat de zorgcapaciteit moet worden uitgebreid naar buiten de ziekenhuizen. Dat kan soms in tenten zijn, of in Rotterdam Ahoy, waar een hal wordt ingericht als extra capaciteit om coronapatiënten op te vangen.

“Het zal nu wel duidelijk zijn dat we heel veel mensen nodig hebben om voor onze zieken zorg te dragen”, aldus Aboutaleb. “Verpleegkundigen, verzorgenden. En eigenlijk is het type diploma wat u heeft niet zo relevant. Denkt u werkelijk een bijdrage te kunnen leveren in deze bizarre tijden, dan doe ik een dringend beroep op u.”

Belangstellenden kunnen zich opgeven via de website extrahandenvoordezorg.nl. In de regio Rotterdam stijgt het aantal mensen bij wie het coronavirus is vastgesteld aanzienlijk. Zo nadert dinsdag het aantal coronapatiënten de duizend. (ANP)