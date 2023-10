Academische werkplaatsen ouderenzorg vernieuwen kennisagenda

Bij ‘data-geïnformeerde zorg’ gaat het onder meer over het opbouwen van een data-infrastructuur om de kwaliteit van zorg te monitoren. Een bron van data is bijvoorbeeld gegevens afkomstig van sensortechnologie. Een doel op het vlak van medicatieveiligheid is meer inzicht krijgen in de gevolgen van het stoppen van langdurig gebruikte medicatie bij kwetsbare ouderen.

Kennisagenda langdurige ouderenzorg

De kennisagenda langdurige ouderenzorg geeft inzicht in de huidige kennistekorten en helpt bij prioritering van kennisontwikkeling. De agenda ondersteunt beleid dat gericht is op duurzame en goede zorg voor ouderen in een kwetsbare positie en geeft richting aan nieuwe onderzoekprogramma’s.

Academische werkplaatsen ouderenzorg

Met de toevoeging van vier extra thema’s behelst de kennisagenda zestien kennisthema’s. De zes samenwerkende academische werkplaatsen ouderenzorg (SANO) monitoren de actualiteit van de agenda. De zes werkplaatsen zijn verbonden aan de universiteiten in Amsterdam, Maastricht, Nijmegen, Groningen, Tilburg en Leiden.