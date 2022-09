Acht nieuwe auditoren in commissie accreditatie zorgbestuurders

De accreditatiecommissie van de Vereniging van bestuurders in de zorg (NVZD) benoemt acht nieuwe auditoren. Per 1 oktober 2022 treden Clemens Blaas, Ardie van Berkel, Marja van Dieijen-Visser, Ronnie van Diemen, Alette Ducro, Erik Heijdelberg, Wim Henk Steenpoorte en Paul van der Wijk toe tot de auditorenpool.

De nieuwe auditoren zijn veelal oude bekenden uit de zorg, maar niet langer zelf actief als zorgbestuurder. Clemens Blaas is voormalig bestuurder bij HVO Querido, Ardie van Berkel voormalig bestuurslid bij Deloitte, Marja van Dieijen voormalig bestuurder bij Maastricht UMC+, Ronnie van Diemen voormalig directeur-generaal bij VWS en inspecteur-generaal bij de IGJ, Alette Ducro is voormalig lid van het Global Leadership Team van BDO International, Erik Heijdelberg, is voormalig bestuurder bij William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering, Wim Henk Steenpoorte, voormalig directeur en bestuurder in financiële industrie en professionele dienstverlening en Paul van der Wijk, bestuurder Wilhelmina Ziekenhuis Assen tot 1 oktober.

NVZD breidt capaciteit uit

Met de aanstelling van de nieuwe auditoren breidt de NVZD de capaciteit uit. De vereniging voorziet voor 2022-2023 een verdere stijging van het aantal bestuurders dat opgaat voor accreditatie. Daarnaast verloopt voor een aantal auditoren de benoemingstermijn, waardoor zij het team begin 2023 verlaten, zo laat de vereniging weten.

Voorwaarde lidmaatschap

Accreditatie is niet verplicht voor zorgbestuurder, maar wel een voorwaarde om lid te worden van de NVZD. Bestuurders kunnen starten met het accreditatietraject als zij een jaar als bestuurder in de gezondheidszorg werkzaam zijn bij dezelfde zorginstelling. De accreditatie geldt voor vijf jaar, bij heraccreditatie wordt de zorgbestuurder opnieuw door twee auditoren bezocht.