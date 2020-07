Achterhoek gaat snijden in aanbieders jeugdhulp

De acht gemeenten in de Achterhoek willen fors terug in het aantal contracten voor de jeugdhulp. Van de 221 aanbieders waar de gemeenten nu mee werken, willen zij naar contracten met ongeveer zestig aanbieders. Dat moet waarschijnlijk voor 1 januari 2022 geregeld zijn.

De Achterhoekse gemeenten (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk) hebben in totaal zo’n zesduizend jongeren in de jeugdzorg, dat is iets meer dan tien procent. De gemeenten ervaren bij de samenwerking met zoveel aanbieders een enorme administratieve druk, zo meldt Binnenlands Bestuur op 29 juli. Bovendien komt onderlinge samenwerking en innovatie niet van de grond, en dat is juist wel wat de regiogemeenten beogen. De aanbieders denken teveel in zorgproducten, zo vinden ze. De Achterhoek werkt met ruim zestig producten waaraan een vaste ondersteuningsinzet en een vaste prijs hangt. Ze willen naar een stelsel waarbij aanbieders jongeren niet op basis van product helpen, maar op deskundigheid.

Daarom kiezen de samenwerkende gemeenten voor langdurige contracten met aanbieders. In de nieuwe ronde worden samenwerkingscontracten van minstens drie jaar gesloten, met mogelijke verlengingen tot in totaal zeven jaar. Op zo’n manier worden aanbieders echt partners en als zodanig ook medeverantwoordelijk, vinden de gemeenten.

Voor de nieuwe contractperiode is gekozen voor lump sum bekostiging en voor een klein gedeelte voor populatiebekostiging. Aanbieders krijgen een jaarbedrag voor vooraf afgesproken prestaties. Aanbieders kunnen zich ook als collectief inschrijven, bijvoorbeeld via een zorgcoöperatie. De Achterhoek streeft naar verregaande samenwerking onder aanbieders.

Door corona heeft de geplande aanbestedingsroute geen doorgang kunnen vinden. Het is dus nog niet duidelijk wanneer de nieuwe contracten ingaan. Er zijn scenario’s om op 1 januari 2021 van start te gaan, op 1 juli of op 1 januari 2022. Deze zomer wordt daarover een beslissing genomen.