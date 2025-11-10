Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Acibadem opent nieuw ziekenhuis in Rotterdam

,

Acibadem International Medical Center opent op 23 februari een nieuw ziekenhuis in Rotterdam. De nieuwe vestiging komt in het gebouw De Brug aan de Nassaukade.

Acibadem zegt met de uitbreiding in te spelen op de groeiende zorgvraag in de regio. Patiënten kunnen hier straks terecht voor onder andere orthopedie, wervelkolomchirurgie en radiologie. De vestiging biedt diagnostisch onderzoek, poliklinische zorg en operaties.

Groei in Nederland

“Wat in Amsterdam begon, bouwen we in Rotterdam verder uit”, aldus algemeen directeur Koray Yuruk. “Met hetzelfde doel: hoogwaardige, verzekerde zorg bereikbaar maken voor iedereen, zonder lange wachttijden, zonder drempels. Dat we dit kunnen doen in een stad als Rotterdam, waar de zorgvraag groot is en innovatiekracht sterk aanwezig, maakt ons extra trots. Deze opening markeert een belangrijke stap in onze groei in Nederland.”

Acibadem International Medical Center is onderdeel van de Acibadem Healthcare Group, dat weer onderdeel is van IHH Healthcare Berhad. Dit concern is de op een na grootste beursgenoteerde zorgketen ter wereld. Acibadem Healthcare Group is actief in 18 landen met 29 ziekenhuizen en 15 medische centra.

Reageer op dit artikel
Meer over:Ziekenhuizen

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

10 nov 2025 Acibadem opent nieuw ziekenhuis in Rotterdam
10 nov 2025 OM eist 42 maanden cel voor explosies bij Rode Kruis Ziekenhuis
7 nov 2025 Voordracht twee nieuwe bestuursleden Federatie Medisch Specialisten 
6 nov 2025 Laurentius koppelt als eerste ziekenhuis leefstijl verwijsplatform aan epd
4 nov 2025 Nij Smellinghe verkent juridische opties na verlies complexe zorg

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties