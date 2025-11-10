Acibadem opent nieuw ziekenhuis in Rotterdam

Acibadem International Medical Center opent op 23 februari een nieuw ziekenhuis in Rotterdam. De nieuwe vestiging komt in het gebouw De Brug aan de Nassaukade.

Acibadem zegt met de uitbreiding in te spelen op de groeiende zorgvraag in de regio. Patiënten kunnen hier straks terecht voor onder andere orthopedie, wervelkolomchirurgie en radiologie. De vestiging biedt diagnostisch onderzoek, poliklinische zorg en operaties.

Groei in Nederland

“Wat in Amsterdam begon, bouwen we in Rotterdam verder uit”, aldus algemeen directeur Koray Yuruk. “Met hetzelfde doel: hoogwaardige, verzekerde zorg bereikbaar maken voor iedereen, zonder lange wachttijden, zonder drempels. Dat we dit kunnen doen in een stad als Rotterdam, waar de zorgvraag groot is en innovatiekracht sterk aanwezig, maakt ons extra trots. Deze opening markeert een belangrijke stap in onze groei in Nederland.”

Acibadem International Medical Center is onderdeel van de Acibadem Healthcare Group, dat weer onderdeel is van IHH Healthcare Berhad. Dit concern is de op een na grootste beursgenoteerde zorgketen ter wereld. Acibadem Healthcare Group is actief in 18 landen met 29 ziekenhuizen en 15 medische centra.