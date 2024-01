ACM beoordeelt handhavingsverzoek ZKN in regio Groningen

De ACM is aan het beoordelen of zij het handhavingsverzoek van de Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) in behandeling neemt. Het handhavingsverzoek is gericht op de samenwerking ziekenhuislandschap Groningen.

Begin december 2023 werd bekend dat drie Groningse ziekenhuizen met de zorgverzekeraars Zilveren Kruis, Menzis en VGZ een samenwerkingsvorm van een zelfregulerende netwerkorganisatie hebben gesloten, genaamd ‘Ziekenhuislandschap Groningen’. Dat moet onder meer de wachttijden verkorten en personeel behouden. Ook moet het de komst van meer zbc’s tegenhouden, lieten de initiatiefnemers weten.

Schending kartelverbod

ZKN heeft ACM daarop gevraagd om handhavend op te treden tegen de recente samenwerkingsovereenkomst tussen UMCG, Martini Ziekenhuis en Ommelander Ziekenhuis Groningen met drie zorgverzekeraars. Volgens ZKN is sprake van ‘schending van het kartelverbod’.

ACM beoordeelt het handhavingsverzoek volgens de reguliere procedures, maar voor de zorg wordt in eerste instantie bekeken of de zorgorganisaties en de verzekeraars de zorgdriehoek zorgaanbieders, verzekeraar en patiënt hebben meegenomen in de besluitvorming. ACM heeft meerdere keren laten weten samenwerking in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) niet in de weg te staan. “Als het belang van de patiënt wordt gediend en de driehoek zorgaanbieders, verzekeraar en patiënt is meegenomen in de besluitvorming, komt de ACM niet in beeld”, aldus Frank Pellikaan en Cosmin Nicolae van de ACM.

ZKN is ondertekenaar van het IZA, maar geen enkele kliniek is nog gevraagd voor medewerking aan een transformatieplan.

Het is nog onbekend wanneer ACM het vooronderzoek heeft afgerond.