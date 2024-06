Nij Smellinghe en ZuidOostZorg zijn beide actief in Zuid-Oost Friesland. Ziekenhuis Nij Smellinghe is te vinden in Drachten en de organisatie heeft in Dokkum drie poliklinieken gevestigd.

Zorg aan huis

ZuidOostZorg is een zorg- en kennisorganisatie in de vvt en biedt zorg en medische behandeling thuis of in een van de woonlocaties, inclusief kleinschalige wooninitiatieven. ZuidOostZorg is hoofdzakelijk actief in ZuidOost Friesland en kent 14 locaties.