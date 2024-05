ACM keurt overname SJG Weert goed

SJG Weert blijft een zelfstandig ziekenhuis met een eigen bestuur en een eigen raad van commissarissen. SJG Weert wordt een bv, waarvan het Maastricht UMC+ voor honderd procent aandeelhouder wordt. “Er is gekozen voor deze samenwerkingsconstructie om te zorgen voor wederzijdse versterking met een duurzaam karakter, met behoud van alle ruimte voor de eigen identiteit van beide ziekenhuizen”, aldus Gertjan Kamps, bestuurder van SJG Weert.

Keuze

Na de formele bekrachtiging van de samenwerking wordt de komende tijd verdere invulling gegeven aan de opgestelde plannen. “Daarbij staat het belang van patiënt, inwoner en medewerkers te allen tijde voorop”, zegt Helen Mertens, voorzitter van de raad van bestuur van het Maastricht UMC+. “Zo zullen patiënten voor bepaalde minder complexe behandelingen in het SJG Weert mogelijk sneller terecht kunnen. De keuze is echter altijd aan de patiënt zelf. Een ding is zeker: samen staan we voor de best mogelijke zorg in onze regio.”

Juiste zorg

In de nieuwe samenwerkingsvorm versterken de ziekenhuizen elkaars patiëntenzorg. Daarbij is het doel om de juiste zorg op de juiste plek te leveren. De zorg die beide ziekenhuizen leveren sluit goed op elkaar aan. De samenwerking biedt het Maastricht UMC+ mogelijkheden om de academische en topreferente zorg verder te versterken. SJG Weert zal hierdoor ook in de toekomst een compleet aanbod aan zorg voor haar verzorgingsgebied kunnen blijven bieden.