ACM: preventieve zorg niet belangrijk bij keuze verzekering

Preventieve zorg kan mensen helpen gezonder te worden of te blijven en helpt zo op termijn de zorgkosten terug te dringen. Voorbeelden zijn programma’s die mensen helpen om te stoppen met roken of juist meer te gaan bewegen, gezonder te gaan eten of af te vallen. Dat zorgverzekeraars hier meer mee doen en dit ook promoten, heeft wel degelijk effect. Meer dan de helft van de ondervraagden is bekend met het aanbod aan preventieve zorg.

Goed gedrag belonen

Desondanks vindt minder dan 5 procent van hen dit punt belangrijk bij het overstappen. Zo’n 15 procent vindt het een goede zaak dat een zorgverzekeraar goed gedrag beloont. Bij mensen die zelf niet verwachten gebruik te gaan maken van de zorg is dit hoger dan bij mensen die veel of regelmatig zorg nodig hebben. Volgens de ACM kan dat erop wijzen dat mensen die gezond denken te blijven niet altijd bij willen dragen aan de medische kosten van mensen met een ongezonde levensstijl. (ANP)