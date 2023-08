Acteon Thuiszorg neemt diensten over van Zorggroep Elde Maasduinen

Acteon Thuiszorg neemt de hulp bij het huishouden over van Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM). Vanaf 1 september gaan alle cliënten en medewerkers over.

Acteon en ZGEM zorgen ervoor dat cliënten en medewerkers zo weinig mogelijk van de verandering merken.

Specialiseren

ZGEM specialiseert zich in deze complexe zorg, zowel thuis als in verpleeghuizen. Acteon richt zich op de ondersteuning van mensen die thuis een helpende hand kunnen gebruiken. Om de toekomst goed tegemoet te gaan, heeft ZGEM besloten de hulp bij het huishouden over te dragen aan Acteon. Doordat beide organisaties zich specialiseren in waar ze goed in zijn en elkaar helpen, bieden zij de beste zorg en ondersteuning aan de mensen die dat nodig hebben.

Gelijke voorwaarden

Voor de medewerkers die hulp bij het huishouden bieden en cliënten die de hulp krijgen, moet er zo weinig mogelijk veranderen. Zij moeten vooral kunnen blijven doen waar ze goed in zijn. Daarom neemt Acteon de ondersteuning een op een over.

Alle medewerkers gaan in principe over naar Acteon, of zij moeten zelf een andere keuze maken. Daar houden zij dezelfde arbeidsvoorwaarden als zij nu hebben. Ze werken hetzelfde aantal uren en komen, voor zover mogelijk, bij dezelfde cliënten thuis als nu ook het geval is. Voor cliënten blijft hetzelfde contract onder dezelfde voorwaarden geldig als nu afgesloten is.