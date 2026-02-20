Acties in academische ziekenhuizen voor betere cao

Medewerkers van universitaire ziekenhuizen voeren binnenkort actie, omdat ze niet tevreden zijn over het cao-bod van de werkgevers. Op doordeweekse dagen werken ze alsof het een zondag is. Dat betekent onder meer dat er geen geplande operaties zijn. Spoedeisende zorg en acute opnames gaan wel door.

De protestactie begint op donderdag 19 maart in het Radboudumc in Nijmegen. Een week later is er een actie in ziekenhuis Maastricht UMC+. Artsenvakbond LAD en de bond voor zorgmedewerkers FBZ dreigen met een landelijke zondagsdienst als de ziekenhuizen daarna niet met een hoger bod komen.

Normalere werkweek

De ziekenhuizen hadden in januari wel een cao-akkoord bereikt met de vakbonden FNV, CNV en NU’91. LAD en FBZ hadden die afspraken niet ondertekend. Ze willen andere arbeidsvoorwaarden voor medisch specialisten, zoals “een ‘normalere’ werkweek van veertig uur”. Ook klagen ze dat artsen met hogere salarissen naar verhouding minder loonsverhoging krijgen dan hun collega’s. Bij de drie voorgaande cao’s zou dat ook zijn gebeurd. De bonden zeggen dat artsen toen akkoord zijn gegaan “om te zorgen dat andere collega’s een goede salarisverhoging konden krijgen”, maar ze willen niet dat dit standaard wordt.

De twee bonden zijn wel blij met cao-afspraken over hogere vergoedingen voor reiskosten en stages en strengere regels tegen grensoverschrijdend gedrag.

De organisatie voor academische ziekenhuizen, UMCNL, heeft nog niet op de aangekondigde acties gereageerd.

De Federatie van Beroepsorganisaties in de zorg (FBZ) vertegenwoordigt ongeveer 45.000 zorgmedewerkers. Onder de federatie vallen de organisaties voor onder meer embryologen, tandartsen, verloskundigen, psychologen en fysiotherapeuten. De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) heeft ongeveer 35.000 leden. (ANP)