Actieve levensbeëindiging ook voor ongeneeslijk zieke kinderen

Voor ongeneeslijk zieke kinderen tot 1 jaar is actieve levensbeëindiging al een optie. Kinderen tussen 12 en 16 jaar kunnen zelf om euthanasie vragen, mits de ouders daarvoor toestemming geven. Maar de groep tussen 1 en 12 jaar valt tussen wal en schip. De enige manier om een ongeneeslijk ziek kind in die groep te laten overlijden, is ‘versterven’: stoppen met het toedienen van eten en drinken.

Palliatieve zorg niet toereikend

Daar moet volgens de kinderartsen een einde aan komen en het kabinet gaat daar nu dus werk van maken. Het gaat om een kleine groep kinderen, naar schatting vijf tot tien per jaar. “Het gaat om kinderen waarbij verdere behandeling geen zicht meer biedt op levensverlenging”, schrijft De Jonge. “In een klein aantal gevallen is de toepassing van alle mogelijkheden van palliatieve zorg niet toereikend. Het kind lijdt daardoor in sommige gevallen onnodig (lang) zonder dat er perspectief is op verbetering.”

‘Welkome optie’

In het onderzoek dat kinderartsen vorig jaar aan de Tweede Kamer stuurden, waren 38 kinderartsen ondervraagd. Zij maakten in de voorgaande vijf jaar 359 sterfgevallen mee. “Bij 46 van de 359 gevallen zou actieve levensbeëindiging volgens de arts een welkome optie geweest zijn”, staat in het rapport. (ANP)