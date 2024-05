ActiZ mist visie op zorg voor ouderen en chronisch zieken in hoofdlijnenakkoord

Het akkoord roept vragen op, laat ActiZ weten. “Het werken in de zorg moet aantrekkelijker worden”, leest voorzitter Anneke Westerlaken, “maar er wordt niet gerept over investeringen in een marktconforme beloning van zorgprofessionals. Ook stellen de partijen te investeren in langdurige ouderenzorg: jaarlijks 600 miljoen euro vanaf 2027. Maar het is voor ActiZ onduidelijk hoe dat zich verhoudt tot de bezuinigingen van ruim 1 miljard euro die in 2026 nog gepland staan.”

Van veel voorgestelde maatregelen of voornemens is nog niet goed in te schatten wat de effecten zijn. “ActiZ werkt graag samen met het kabinet aan toekomstbestendige zorg voor ouderen en chronisch zieken. Waarbij oog is voor de uitdagingen op de arbeidsmarkt door de vergrijzing en voor de dilemma’s waar zorgprofessionals dagelijks tegenaan lopen bij het maken van keuzes over verdeling van zorg.”