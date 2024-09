ActiZ: ‘Het lukt nu niet om re-ablement te organiseren over domeinen heen’

Het regeerakkoord spreekt volgens Westerlaken over een ouderenzorg die hopeloos versnipperd is over verschillende zorgwetten. “Het kabinet wil de samenwerking tussen zorgaanbieders in de eerstelijnszorg versterken en de inkoopeisen harmoniseren.”

Geen nieuw onderzoek

ActiZ plaatst wel een kanttekening: “We weten waar het knelt, dus laten we niet weer opnieuw twee jaar onderzoek doen naar de complexiteit van het stelsel, terwijl er al talloze rapporten liggen en de sector nu pragmatisch wil handelen”, zegt Westerlaken. Ze noemt onder andere re-ablement, een aanpak die ouderen helpt om zelfstandiger te worden. “De pilots laten mooie resultaten zien, maar het blijkt in de praktijk moeilijk om dit over verschillende zorgdomeinen heen te organiseren.”

Houdbaarheidsdatum

Westerlaken stelt dat er enige rust in de sector komt met de bevestiging in de Miljoenennota dat de bezuinigingen voor 2025 van tafel zijn. Maar die rust heeft een houdbaarheidsdatum, waarschuwt ze. Ze doelt op de onduidelijkheid over de bezuinigingen voor 2026 en daarna. “Zorgaanbieders vragen juist om blijvend passend beleid en stabiele financiering op de lange termijn. De dreiging van nieuwe bezuinigingen vanaf 2026 veroorzaakt opnieuw onrust en heeft een dempend effect op investeringen.”

Geen aandacht voor loonkloof

Westerlaken is teleurgesteld dat het regeerakkoord geen aandacht besteedt aan het dichten van de loonkloof voor medewerkers. “De komende jaren gaat eenderde van alle medewerkers in de ouderenzorg met pensioen. Meer loonruimte is belangrijk om de komende tijd voldoende medewerkers in de zorg te behouden en aan te trekken. Als dit kabinet niet genoeg bijdraagt aan het behouden van voldoende mensen voor de zorg dan komt de houdbaarheid van de zorg voor ouderen verder onder druk te staan.”

AI en deskundig personeel

Als het kabinet serieus een AI-revolutie wil bewerkstelligen, daagt ActiZ hen uit om ook de drempels in de praktijk aan te pakken. “Het aantrekken van deskundige mensen vormt momenteel de grootste uitdaging, ook voor grootschalige technologische vernieuwing in de zorg.”