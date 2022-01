Adelante start met internationale dwarslaesiestudie

Een dwarslaesie kan grote gevolgen hebben door de uitval van zenuwen en spieren. Het vroeg en intensief trainen van verlamde spieren stimuleert neurologisch herstel en kan op deze manier zorgen voor een blijvende verbetering van het functioneren van mensen met een dwarslaesie. “Het is alleen niet bekend hoeveel en hoe lang deze therapie gegeven moet worden om een optimaal herstel te bewerkstelligen”, meldt Adelante.

Revalidatie verbeteren

Daarom wordt de ‘Early and Intensive SCI-MT’-studie onderzocht hoe effectief het is om vroeg en intensief te trainen en welk effect dit heeft op het neurologisch herstel. In dit onderzoek worden twee groepen onderzocht; één groep ontvangt reguliere zorg, de andere groep ontvangt reguliere zorg met daarbovenop een intensief trainingsprogramma. Het extra trainingsprogramma bevat extra spierkrachtoefeningen voor de verlamde spieren en functionele oefeningen en duurt 10 weken. Het programma wordt per deelnemer individueel vormgegeven. Met de resultaten van deze studie hoopt Adelante bij te dragen aan het verbeteren van de revalidatie voor personen met een dwarslaesie.

Mensen met een recente dwarslaesie (korter dan 10 maanden geleden) en die zijn opgenomen in een revalidatiecentrum kunnen door hun arts worden benaderd voor het onderzoek. Via een loting wordt bepaald of iemand de reguliere zorg krijgt of dat hier ook het extra trainingsprogramma bij wordt gegeven.

Internationale studie

Het onderzoek is een internationale studie die wordt gecoördineerd vanuit de Universiteit van Sydney. Wereldwijd doen er verschillende revalidatiecentra aan mee, waaronder alle Australische dwarslaesie-revalidatiecentra en meerdere revalidatiecentra in Europa. Vanuit Nederland doet Adelante mee, onder leiding van Charlotte van Laake. Het onderzoek wordt gefinancierd vanuit de Universiteit van Sydney en Wings for Life (Europese deelnemende centra).