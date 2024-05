Administratieve lasten leiden tot toenemende druk op specialisten

De ontevredenheid over de werkdruk van medisch specialisten en AIOS is de afgelopen twee jaar toegenomen van gemiddeld 26 naar 30 procent. Vooral de regeldruk en administratieve lasten zijn van invloed op de werkdruk. Daarnaast spelen de hoeveelheid taken en patiënten die specialisten in de beschikbare tijd moeten uitvoeren of behandelen en belangrijke rol.

Ondanks de hogere ontevredenheid is het werkplezier met 86 procent onder deze groep hoog. Gebleven. Dat blijkt uit de tweede editie van de Loopbaanmonitor Medisch Specialisten, een tweejaarlijks onderzoek van de Federatie Medisch Specialisten, de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en De Jonge Specialist (DJS).

Onder druk

Ruim 10.000 medisch specialisten, klinisch chemici, klinisch fysici en ziekenhuisapothekers (in opleiding) hebben de loopbaanmonitor ingevuld. De hoge bevlogenheid is volgens de drie organisaties positief, maar ze zien ook dat deze onder druk staat doordat de arbeidsomstandigheden van (toekomstig) medisch specialisten niet altijd aansluiten bij de complexiteit van de zorg en de gewenste werk-privébalans.

Ontevreden over werkdruk

Vooral de regeldruk en administratieve lasten zijn van invloed op de ervaren werkdruk, gevolgd door de hoeveelheid taken en patiënten die specialisten in de beschikbare tijd moeten uitvoeren of behandelen.

Piet-Hein Buiting, voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten: “Iedereen vindt zijn vak ontzettend leuk, maar de omstandigheden waarbinnen we het moeten uitoefenen worden slechter. Daar moeten we oog voor hebben en daar blijven wij ons dan ook voor inzetten.”

Werk-prive balans

Uit de loopbaanmonitor blijkt verder dat bijna de helft van de aios en medisch specialisten nu meer dan 46 uur per week werkt, terwijl 38 procent een werkweek van 36-40 uur het meest wenselijk vindt. Daarnaast wil 35 procent van de medisch specialisten eerder met pensioen. Voor bijna de helft zijn de mentale of fysieke gezondheid en de werkdruk daarvoor de voornaamste redenen.

Onder de startende specialisten, mid-career en aios is de tevredenheid over de werk-privé balans lager vergeleken met de senior specialisten. Voor De Jonge Specialist is dat reden om aandacht te blijven vragen voor dit onderwerp. “Een verdere verkenning naar de arbeidsduur en een werk-privébalans die aansluit bij de behoeften van (toekomstig) medisch specialisten is essentieel; niet alleen om (jonge) dokters voor het vak te behouden, maar ook omdat het in onze ogen de patiëntenzorg ten goede komt”, zegt DJS-voorzitter Kirsten Dabekaussen.

Steun

AIOS en medisch specialisten ervaren in 94 procent van de gevallen steun van hun naasten en in 90 procent van hun directe collega’s. De ervaren steun vanuit de raad van bestuur (24 procent) en de maatschappij (26 procent) is lager. Verder is 33 procent van de aios en 27 procent van de medisch specialisten ontevreden over de invloed binnen hun ziekenhuis of zorginstelling.

Opleidingsklimaat

Ten slotte bleek van de aios ruim driekwart (zeer) tevreden over de opleider en het opleidingsklimaat. Het aantal aios dat tevreden is over de taken en werkzaamheden is gestegen van 47 procent in 2022 naar 60 procent.