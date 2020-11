Adrz benoemt nieuwe bestuurder

Jolanda de Vries is per 1 januari benoemd als lid raad van bestuur van (Adrz). Ze volgt bij het Zeeuwese ziekenhuis Ron Treffers op, die de functie sinds mei op interim-basis vervulde.

De Vries is medisch psycholoog en werkt sinds 2006 in het Elisabeth TweeSteden ziekenhuis. Als lid van de medische staf beheert ze de portefeuille transmurale zorg. Daarnaast is zij hoogleraar aan de Tilburg University met als leerstoel Kwaliteit van leven.

Netwerken

De Vries ziet er naar uit om haar kennis en ervaring in te zetten om samen met andere zorgaanbieders de zorg in Zeeland te organiseren in netwerken rondom de patiënt. Binnen de raad van bestuur wordt ze verantwoordelijk voor het profiel Kwaliteit en Veiligheid. Claudia Brandenburg vervult de rol van bestuursvoorzitter.