Adrz biedt digitale voorlichting bij knie- of heupoperatie

Patiënten die binnenkort bij Adrz een heup- of knieprothese krijgen, worden vanaf nu met digitale voorlichting hierop voorbereid.

De voorlichting bevat animaties en is afgestemd op de behoeften van de patiënt.

Zo werkt het

De voorlichting maakt gebruik van filmpjes en animaties die stap voor stap uitleggen wat patiënten kunnen verwachten, van de operatie tot aan het herstel. De informatie sluit zoveel mogelijk aan op de behoeften van de patiënt.

Patiënten krijgen bijvoorbeeld uitleg over nuchter blijven op de dag van de operatie en over het lopen met krukken na afloop. Daarnaast bevat de voorlichting praktische informatie: wat neem je mee naar het ziekenhuis, hoe werkt pijnbestrijding en wat kun je thuis doen om zo goed mogelijk te herstellen.