Advies aan kabinet: wetsvoorstel zzp’ers gaat niet werken

Het kabinet wil met het de nieuwe wet duidelijker maken wanneer het werk kan worden gedaan door een zzp’er en wanneer daarvoor iemand in loondienst moet worden genomen. Voor de wet is onder meer gekeken hoe rechters in het verleden hebben beslist in dit soort zaken.

Regeldruk

De wet zal volgens het ATR niet bijdragen aan vermindering van schijnzelfstandigheid. De wet zorgt niet voor meer “duidelijkheid en eenvoud voor bedrijven, werkenden en zelfstandigen bij het beoordelen van arbeidsrelaties”, schrijft het in een advies aan de minister. Ook neemt de regeldruk niet af.

Rechters kijken volgens het ATR op dezelfde manier als in het wetsvoorstel wanneer iemand zelfstandige is of in loondienst moet zijn. Er verandert niks voor de rechtspraak met het wetsvoorstel van Van Gennip, aldus het adviescollege. (ANP)