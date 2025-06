Advies aan VWS: meer woon-zorgvormen voor ouderen nodig

Voormalig minister Fleur Agema vroeg het adviesorgaan van VWS vorig jaar om advies over de behoefte aan een herintroductie van het verzorgingshuis. Dit omdat er een ’gat’ gesignaleerd wordt in het zorgaanbod tussen zelfstandig wonen in de wijk en verblijf in het verpleeghuis.

De RvO legde een vragenlijst voor aan ongeveer 1000 personen via de regionale netwerken, verenigd in de Stem van Ouderen. Nog eens 500 ouderen namen deel aan groepsbijeenkomsten via leden van de seniorencoalitie. Daarnaast werden wetenschappers, zorgprofessionals, bestuurders van ouderenzorgorganisaties en de literatuur geraadpleegd.

De RvO concludeert dat er een groot tekort is in het zorgaanbod voor kwetsbaar (geworden) ouderen. Voor deze groep zijn beschutte woon-zorgvormen een oplossing; geclusterde woningen in combinatie met continue beschikbaarheid van zorg op maat. Veiligheid, geborgenheid en de mogelijkheid tot sociale contacten verhogen het welzijn.

Er bestaan al veel wooninitiatieven voor ouderen, zoals Knarrenhofjes en Thuisplusflats, aldus de RvO, “maar het zijn er onvoldoende”. Bovendien zijn deze lang niet altijd geschikt vindt de RvO, of niet toegankelijk voor mensen waarvoor thuis wonen niet langer verantwoord is, maar die nog geen indicatie voor het verpleeghuis hebben.

De RvO roept de landelijke overheid op om de ontwikkeling van geclusterde woonzorgvormen “met kracht te stimuleren en te faciliteren”. Dit vraagt om bouwtechnische en financiële investeringen. Daarnaast is personeel nodig om professionele én informele zorg te organiseren en onderlinge contacten te stimuleren.