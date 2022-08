Advies Raad van State: neem avondklok op in ‘coronawet’

Dat stelt de Afdeling advisering in zijn advies over het voorstel tot wijziging van de Wpg, waarin het nemen van collectieve coronamaatregelen – zoals de verplichting een mondkapje te dragen – wettelijk wordt verankerd. Hij twijfelt wel of de instrumenten die het kabinet in deze versie van de noodwet regelt, toereikend zijn bij een ernstige pandemie.

Ook de mogelijkheid tot het sluiten van scholen moet al in deze wet worden opgenomen, adviseert de Raad van State. Pas als dit, de avondklok en coronatoegangsbewijs in het wetsvoorstel worden opgenomen, kan het aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Deze maatregelen liggen politiek uiterst gevoelig.

Later moet die wetgeving beter worden afgestemd op het bestaande staatsnood- en crisisrecht, benadrukt de Raad van State. (ANP)