Adviesbedrijf VvAA heeft nieuwe directeur

Zorgverlenerscollectief VvAA heeft Bram Kamerling per 1 januari aanstaande benoemd tot directeur van VvAA Advies en Diensten bij de VvAA Groep. Kamerling is momenteel general manager Univé Diensten BV. Hij volgt Maddy Scheepers op als directeur.

In zijn huidige functie is Kamerling verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een nieuw bedrijf dat ‘niet-verzekeringsproducten en diensten’ ontwikkelt en naar de markt brengt. “Ik zet mijn kennis en ervaring op het gebied van zakelijke dienstverlening graag in bij een ledenorganisatie met zo’n unieke doelgroep, zorgverleners. Ik zie ernaar uit om met elkaar te werken aan de toekomst van het adviesbedrijf en daarmee van VvAA. Door goed te luisteren naar de behoeften en vraagstukken van onze leden kunnen we samen de dienstverlening nog verder aanscherpen en nieuwe proposities ontwikkelen.”

Dienstensector

Miranda Hendriks, chief financial officer en lid hoofddirectie VvAA Groep: “We zochten naar een manager met brede ervaring in de verzekerings- en dienstensector met kennis van de producten van advies en diensten, drive en ondernemerszin. Met de komst van Bram verstevigen we het fundament voor onze unieke positie in de markt als de zakelijk partner voor ondernemers en praktijkhouders in de zorg op het vlak van financieel, juridisch en bedrijfsmatig advies. Samen met zijn team gaat hij verdere inhoud en vorm geven aan de groei-ambitie van Advies en Diensten die een belangrijke bijdrage vormt aan het realiseren van de koers van VvAA Groep.”