Adviesrapport: implementatie vergt verandering in zorgprocessen

Implementeren is niet alleen technische realisatie door ict-leveranciers, maar ook verandering in zorgprocessen en samenwerking tussen zorgaanbieders. Dat schrijft consultancybureau Highberg in een adviesrapport.

Het adviesrapport bevat een implementatiekader dat meer succesvolle implementaties ten behoeve van gegevensuitwisselingen in de zorg mogelijk moet maken. Het implementatiekader is van toepassing op alle nieuwe implementaties binnen het portfoliohuis van de nationale visie en strategie. De Kernroep Informatievoorziening in de Zorg kan het gebruiken om implementatieplannen te toetsen. Onder regie van VWS zal het kader de komende tijd verder doorontwikkeld worden.

Verandering en samenwerking

Het rapport verschaft op een aantal vlakken helderheid. Zo definieert het implementatie als “inzetten van afspraken en voorzieningen om het uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners onderling en richting patiënten, cliënten en burgers mogelijk te maken”. Het gaat dus nadrukkelijk verder dan alleen technische realisatie door ict-leveranciers; het bevat ook veranderingen in zorgprocessen en samenwerking tussen zorgaanbieders.

Succesfactoren

Er is volgens de makers van het kader sprake van succesvolle implementatie als een oplossing structureel wordt gebruikt, schaalbaar is, een duurzame financiële onderbouwing heeft en de beoogde gegevensuitwisseling effectief ondersteunt.

Het kader omvat de volgende acht startcriteria: ontwerp in context, business case, toetsing, planning, minimale vereisten, beheer, stakeholders en financiering. Het somt daarnaast op welke vijf onderdelen in een implementatieplan moeten staan: doel en resultaat van de implementatie, context van de implementatie, implementatiestrategie, organisatiefactoren voor succes en het programmamanagement.