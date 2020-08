Afdelingshoofd Zorginstituut wordt actief in transmurale zorg

Arnold van Halteren wordt per 1 oktober 2020 de nieuwe directeur van Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. (STZ) en RSO Haaglanden (RSO). Hij volgt Lisette van den Heuvel op, die ruim drie jaar als directeur aan STZ was verbonden.

Van Halteren is momenteel werkzaam als afdelingshoofd Zorg bij het Zorginstituut Nederland. In deze functie was hij onder meer verantwoordelijk voor het opzetten van het programma ‘zorgevaluatie en gepast gebruik’. Hierin werken zorgverleners uit alle geledingen, patiënten, verzekeraars, zorgaanbieders en overheid gezamenlijk aan continue verbetering van de kwaliteit van zorg. Eerder was hij werkzaam bij het RIVM en de rechtsvoorganger van het Zorginstituut het CVZ.

Samenwerkingsopgave

Voorzitter Ingrid Wolf van het bestuur van STZ is blij met de komst van Van Halteren. “Arnold brengt vanuit zijn brede achtergrond voor ons zeer relevante kennis en ervaring mee”, aldus Wolff. Met het oog op de ontwikkeling van de zorgvraag zal STZ zich volgens Wolf nog meer moeten profileren als netwerkorganisatie. “De toenemende vergrijzing van onze inwoners in combinatie met de toegenomen complexiteit van zorg en de toegenomen multi-morbiditeit van patiënten, geeft ons als netwerkpartners een nog urgentere samenwerkingsopgave.”

Beste zorg

Van Halteren wil hier in zijn nieuwe rol graag een bijdrage aan leveren. “STZ is een unieke netwerkorganisatie; als toekomstig directeur zal ik in nauwe interactie met zorgaanbieders, cliënten, verzekeraars en overheid het proces ondersteunen om de beste zorg voor inwoners van de regio Haaglanden te realiseren”, zegt Van Halteren. “Ik kijk er enthousiast naar uit om bij te kunnen dragen aan de continue doorontwikkeling van een passend netwerk van zorg: dicht bij de patiënt – cliënt waar het kan en verder weg waar nodig”.

STZ richt zich als ondersteuningsorganisatie voor zorgaanbieders op de totstandkoming van efficiënte steun- en zorgnetwerken ten behoeve van inwoners van de regio Haaglanden. STZ geeft met programma’s en projecten een structurele impuls aan de verbetering, vernieuwing en doelmatigheid van de zorg in de regio Haaglanden. Uitgangspunt daarbij is de juiste zorg en ondersteuning op het juiste moment en op de juiste plek.