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Thema: Ziekenhuiszorg
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Van der Zee kondigt vertrek aan als bestuurder UMCG

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Ate van der Zee stopt per 15 april 2027 als bestuursvoorzitter van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Hij heeft dan de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Van der Zee is sinds 2019 bestuursvoorzitter het UMCG. Hij trad in 2013 toe tot de raad van bestuur van het UMCG en was van 2016 tot 2019 vicevoorzitter. 

Geert ten Dam, voorzitter van de raad van toezicht: “Ate van der Zee en het UMCG zijn al decennialang nauw met elkaar verbonden; daarom willen we eigenlijk nog niet aan zijn afscheid denken. Gelukkig is 15 april 2027 nog ver weg en blijft hij tot die tijd onverminderd de bestuursvoorzitter van het UMCG. Wel creëren we zo voldoende tijd om de samenstelling van de raad van bestuur ook bij zijn vertrek op volle sterkte te hebben.”

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