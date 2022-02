Betere zorg bij acuut herseninfarct door samenwerking en nieuw protocol

In 2021 was de zorg voor patiënten met acuut herseninfarct in het LUMC beter dan het jaar ervoor: ongeveer 20 procent meer patiënten kregen op tijd een juiste behandeling. Volgens het LUMC komen die verbeteringen door een nauwe samenwerking tussen de neurovasculaire teams van het LUMC en Haaglanden MC en door de invoering van een regionaal protocol voor ambulancediensten en SEH in 2021.

HMC en LUMC werken samen binnen het Universitair Neurovasculair Centrum Leiden–Den Haag (UNVC). Dat de samenwerking effectief is, werd duidelijk uit de cijfers van afgelopen jaar. Zo konden 20 procent meer patiënten op tijd behandeld worden met een intra-arteriële trombectomie (IAT) dan het jaar ervoor. Snelle behandeling is cruciaal voor een goed herstel van patiënten met een acuut herseninfarct.

Ambulancediensten

De IAT is niet in alle ziekenhuizen mogelijk. Daarom is met de ambulancediensten (RAVHM en RAV Haaglanden) vorig jaar gestart met een regionaal protocol voor acute beroertezorg, de RACE-score. Deze score helpt ambulancepersoneel om patiënten te identificeren waarbij een groot bloedvat in de hersenen is afgesloten. Met de RACE-score kan ambulancepersoneel dus beter en sneller bepalen naar welk ziekenhuis ze moeten bij een acuut herseninfarct. Zo kunnen dus meer patiënten op tijd de juiste behandeling krijgen om zo blijvende hersenschade te voorkomen.