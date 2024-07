Afgelopen jaar ruim 1800 landelijke tekorten van medische hulpmiddelen

Het aantal meldingen steeg de afgelopen maanden van gemiddeld 65 naar 120 per maand. Deze stijging komt mede door de oproep van het meldpunt aan fabrikanten en distributeurs met het verzoek om informatie te delen over producten die uit de handel gaan vanwege Europese wetgeving.

Niet meer leverbaar

Ongeveer 75 procent van de meldingen had betrekking op producten die definitief niet meer leverbaar zijn. Het resterende aantal meldingen zijn producten die tijdelijk niet leverbaar zijn of waarvan de beschikbaarheid onbekend is.

De uitdagingen op het gebied van beschikbaarheidsproblemen in medische hulpmiddelen nemen toe. De kwaliteit en toegankelijkheid van patiëntenzorg staat daardoor onder druk. Oorzaken zijn hogere grondstofprijzen, de nasleep van de coronapandemie, Europese wet- en regelgeving, problemen in de leveringsketen, veranderingen in productielijnen en conflicten zoals de Russische invasie in Oekraïne.

Zelfde problemen

Afdeling inkoop van het Spaarne Gasthuis, maakt veel gebruik gemaakt van het meldpunt. “We staan er als ziekenhuis niet meer alleen voor, want alle ziekenhuizen lopen tegen dezelfde problemen aan. Het landelijke escalatiepunt kan met VWS en leveranciers schakelen als een medisch hulpmiddel niet meer leverbaar is en er geen alternatief is. Deze landelijke samenwerking blijft hard nodig”, vertellen Marloes Bosman, coördinator Medische hulpmiddelen, en Annemieke Glass, senior inkoper medisch.

“Het is van grote waarde dat zaken centraal opgepakt en gecommuniceerd worden, waardoor iedereen direct op de hoogte is van het probleem en de mogelijke oplossingen”, stelt Wim Poppeliers, commercieel directeur bij Husk Medical, een Nederlandse leverancier die vanaf het begin meedenkt en samenwerkt met Zorg Inkoop Netwerk Nederland en andere betrokkenen.

Meldpunt

Het landelijk meldpunt werkt zoals gehoopt als een centraal loket waar leveranciers, fabrikanten, inkopers van zorginstellingen, zorgprofessionals en andere samenwerkingspartners melding kunnen maken en samenwerken. Het inzicht in de beschikbaarheidsproblematiek is mede door het meldpunt vergroot.

Na een melding bij het meldpunt wordt er samen met de partijen gezocht naar alternatieven. Vertrouwen in de samenwerking speelt hierin een essentiële rol. Meldingen worden bijvoorbeeld altijd geverifieerd bij de leverancier en alternatieven worden uitsluitend geselecteerd op basis van toepassing en niet op basis van bijvoorbeeld prijzen.

Subsidie

Zorg Inkoop Netwerk Nederland heeft voor vijf jaar subsidie ontvangen vanuit VWS en gaat de komende periode haar diensten uitbreiden die gebaseerd zijn op behoeften uit de zorg. Het meldpunt breidt haar team van adviseurs verder uit en stelt dit jaar een portaal beschikbaar waar meldingen nog eenvoudiger ingediend kunnen worden en de informatie over alternatieven sneller voor de zorg beschikbaar is.