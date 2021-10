Afscheid bestuurslid Alliantie Voeding

Kampman was vanaf de oprichting betrokken bij Alliantie Voeding. De laatste jaren was ze vicevoorzitter en vormde ze met voorzitter Tom van Loenhout, cardioloog bij Ziekenhuis Gelderse Vallei, en directeur Menrike Menkveld het dagelijks bestuur. Menkveld: “Mede dankzij Ellen zijn we uitgegroeid tot een landelijk expertisecentrum: fantastisch om te zien wat er mede dankzij Ellen is gerealiseerd en welke ontwikkelingen eraan zitten te komen.”

Hype

Van Loenhout: “Ellen zag het belang van voeding in de zorg al voor het een hype werd. Ze pleitte voor het belang om wetenschap te verbinden aan de zorgpraktijk en zocht ook naar wegen om die kennis in te bedden in de zorg.” Daarbij legde ze vele verbindingen met artsen, vakgroepen, betrok studenten en organisaties om tot meer onderzoek naar voeding bij ziekte en herstel te komen.

Louise Fresco, voorzitter van de raad van bestuur van Wageningen University & Research voegt daaraan toe: “Met al haar verschillende functies heeft Ellen een link gemaakt tussen voeding en zorg die er gewoon niet was.”

Nieuw bestuur

Het bestuur van de Alliantie wordt grotendeels vernieuwd. Renate Winkels neemt het besturen over van Kamphuis vanuit de Wageningen Universiteit. Marjolein de Jong, voorzitter rvb van Ziekenhuis Gelderse Vallei toegetreden tot het bestuur van de Alliantie. De andere bestuursleden zijn Renger Witkamp, secretaris en hoogleraar Nutritional Biology in Wageningen, Flip Kruyt, penningmeester en chirurg in de Gelderse Vallei, en MDL-arts bij Rijnstate Peter Wahab, en rvb-voorzitter van Rijnstate Wim van Harten worden algemeen bestuurslid.