Ageeth Ouwehand wordt commissaris bij Woonzorg Nederland

,

Ze is op voordracht van de Ondernemingsraad benoemd en neemt zitting in de auditcommissie.

Ouwehand: “We hebben in ons land een enorme opgave als het gaat om capaciteit en kwaliteit van woningen. Dit raakt ook ouderen. Woonzorg Nederland heeft de handschoen hiervoor opgepakt en prachtige initiatieven neergezet. Graag draag ik bij aan de verdere ontwikkeling hiervan.”

Zorgbestuurder

Ouwehand is sinds 2020 lid van de raad van bestuur van ’s Heeren Loo. Daar zet zij zich in voor toekomstbestendige zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking. In haar portefeuille heeft ze onder andere zorgkwaliteit, leren en ontwikkelen en wetenschappelijk onderzoek. Bij ’s Heeren Loo staan drie beloftes centraal: goed leven voor cliënten, mooi werk voor medewerkers en een duurzaam gezonde organisatie. Dit sluit volgens Woonzorg Nederland goed aan bij hun ondernemingsvisie.

RVS

Daarnaast is Ouwehand lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Ze begon haar carrière in 1985 als verpleegkundige en werkte sindsdien achtereenvolgens in verschillende sectoren van de gezondheidszorg, zoals het ziekenhuis en de gehandicapten- en ouderenzorg. Zo was ze onder meer bestuurder van Beweging 3.0, een organisatie gericht op ouderen en welzijn. Daarnaast was zij tot 31 december 2020 lid van de Raad van Commissarissen van Woningbouwvereniging De Sleutels te Leiden.

Woonzorg Nederland

Woonzorg Nederland zet naar eigen zeggen “een volgende stap in het versterken van haar maatschappelijke missie: samen kleur geven aan wonen voor senioren.” Dit doen ze door zich in te zetten voor een afwisselend woonaanbod. Met eigentijdse leefgemeenschappen en bijpassende dienstverlening waarin iedere huurder woongeluk kan vinden. Ongeacht leefstijl, vitaliteit, culturele achtergrond, behoefte aan zorg en omvang van de portemonnee. Werken aan het woongeluk van huurders gaat beter als medewerkers werkgeluk ervaren. Zowel de medewerkers van Woonzorg Nederland, als de partners die in onze (zorg)gebouwen werken.

