Agnes Klaren nieuw lid raad van toezicht Maasstad Ziekenhuis

Klaren is opgeleid als (oncologie-)verpleegkundige en gezondheidswetenschapper en heeft verder bestuurlijke functies gehad. Zo was zij lid van de raad van bestuur van zorgorganisatie Thebe, bestuurder in de ouderenzorg bij De Lange Wei en werkzaam in diverse managementfuncties binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis. Daarnaast is zij toezichthouder bij SDW Zorg in Roosendaal.

Boeiende uitdagingen

“Ik kijk ernaar uit om in dit mooie topklinische opleidingsziekenhuis mijn ervaring uit de ziekenhuiswereld en de ketenzorg als toezichthouder in te zetten”, zegt Klaren. “Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid staat voor boeiende uitdagingen waar ik graag vanuit de raad van toezicht een bijdrage aan lever.”