Agressie in ziekenhuis neemt ondanks maatregelen toe

Het aantal meldingen van en incidenten met agressie in Nederlandse ziekenhuizen stijgt na vijf jaar nog steeds. Ondanks maatregelen blijven het ‘korte lontje’ van patiënten en de lange wachttijden een groot probleem.

Dat blijkt uit een rondgang aan van NU.nl aan tien ziekenhuizen.

Trend

Alle tien ziekenhuizen die NU.nl heeft gesproken, zien een trend: de afgelopen vijf jaar is het aantal meldingen van agressie toegenomen. Het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Isala in Zwolle spreken zelfs van een ruime verdriedubbeling sinds 2020. Niet alle ziekenhuizen houden cijfers bij, maar overal zijn meer meldingen gemaakt van agressie tegen personeel.

Ruim een jaar geleden gaven ziekenhuizen die NU.nl had gesproken aan te hopen dat het verbeterde beleid zou helpen en er een daling in de cijfers zou komen. Maar het tegendeel blijkt waar.

Ziekenhuizen kampen dagelijks met agressie van patiënten en hun naasten tegen medewerkers, zeggen meerdere woordvoerders. Die noemen het aantal meldingen mogelijk slechts het topje van de ijsberg. Meerdere ziekenhuizen zeggen ook dit jaar al een stijging te zien.

Verbale agressie

Zorgmedewerkers krijgen vooral te maken met verbale agressie, zoals schreeuwen, schelden, intimidatie en dreigen. Een woordvoerder van het LUMC in Leiden spreekt onder meer van “frustratieagressie” die ontstaat uit onmacht, angst of teleurstelling. “Een begrijpelijke vorm die meestal goed kan worden gede-escaleerd door het personeel, maar elk incident is er een te veel.”

Bij vrijwel elke vorm van agressie wordt de beveiliging ingeschakeld. Het aantal beveiligers in ziekenhuizen is dan ook toegenomen. Ook wordt regelmatig de politie ingeschakeld en/of aangifte gedaan, vooral bij fysieke agressie. Onder meer het Albert Schweitzer Ziekenhuis meldt dat dit tot heftige ervaringen heeft geleid waardoor medewerkers tijdelijk uitvielen.

Veel ziekenhuizen hebben hun beleid aangescherpt, maar dat heeft het tij niet kunnen keren.

VWS

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) beaamt dat het “niet goed gaat”. Uit een peiling in opdracht van het ministerie blijkt dat meer dan de helft van de zorg- en hulpverleners het afgelopen jaar te maken had met verbale agressie. Van hen gaf 14 procent aan een of meerdere keren per week een agressie-incident te hebben meegemaakt.

Om de agressie te dempen, is de overheid vorige maand een campagne begonnen die oproept “tot elf te tellen” en zo de rust te bewaren. Maar echt landelijk agressiebeleid blijft uit. Volgens veel ziekenhuizen is dat wel nodig om de kern van het probleem aan te pakken.

Meer investeren in de zorg waardoor wachtlijsten slinken en de aanwas van personeel kan groeien, zou volgens de ziekenhuizen kunnen leiden tot minder frustratie en betere zorg. In het zorgakkoord werd onder meer afgesproken om meer personeel op te leiden. Maar voor zo’n plan van de grond komt, gaat er veel tijd voorbij. Daarbij lijkt het budget van VWS voor campagnes en andere plannen voorlopig onvoldoende om agressie in de zorg aan te pakken.