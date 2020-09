KPMG: AI als onderdeel van behandeling is onontgonnen gebied

De mogelijkheden van kunstmatige intelligentie worden hoofdzakelijk aan het begin van het zorgproces benut. De technologie speelt nog steeds een marginale rol in de behandeling. Dat blijkt uit de Inventarisatie AI in gezondheid en zorg die KPMG in opdracht van het ministerie van VWS uitvoerde.

KPMG telde 400 AI-toepassingen die in de zorgpraktijk als pilot getest of in de praktijk gebruikt worden. Op 111 daarvan werd nader ingezoomd met vragenlijsten. De medisch-specialistische sector maakt het meest gebruik van artificial intelligence, blijkt uit de inventarisatie. In de jeugd- en gehandicaptenzorg daarentegen is de technologie maar weinig te vinden.

Diagnose

Kunstmatige intelligentie wordt vooral aan het begin van het zorgproces ingezet. In 35 procent van de gevallen ondersteunt AI het stellen van de diagnose. Als onderdeel van de behandeling komt het veel minder voor, slechts in 6 procent van de onderzochte voorbeelden.

Data en modellen delen

KPMG stelt vast dat er veel wordt samengewerkt, bijvoorbeeld met kennisinstellingen, technologiebedrijven of zorginstellingen. Dat is ook bevorderlijk voor het succes van de projecten. Tegelijkertijd blijkt dat het onderling delen van data en modellen als lastig wordt ervaren.

Nulmeting

“De inventarisatie dient als nulmeting en geeft waardevolle input voor co-creatie op kansen en belemmeringen”, licht programmamanager Annemieke Nennie toe. “Bijvoorbeeld om in te schatten waar kansen liggen voor opschaling. Of ook als input voor een toekomstig onderzoek. Bijvoorbeeld om de mate van implementatie van AI in de toekomst te kunnen volgen.”