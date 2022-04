AI-programma van VWS sluit af met interactieve toolkaart

Na twee jaar is er een einde gekomen aan het VWS-programma Waardevolle AI voor gezondheid. Als sluitstuk is er een toolkaart gepubliceerd die uitkomsten en inzichten van het programma inzichtelijk maakt.



Artificiële intelligentie op een verantwoorde, succesvolle en snelle manier implementeren en opschalen in de zorg. Daaraan werkte een keur aan multidisciplinaire teams de afgelopen twee jaar. Om de potentie van AI in de zorg te benutten, richtte het programma Waardevolle AI voor gezondheid zich voor een belangrijk deel op samenwerking en gedeeld eigenaarschap.

Praktische gids

Ook leverde het programma de nodige documenten op die als praktische gids voor ontwikkeling en opschaling van AI moeten dienen. Een neerslag daarvan is te vinden in een interactieve toolkaart, die het programmateam ter afsluiting presenteerde. De bijbehorende programmatoelichting geeft aanvullende tekst en uitleg.

Vervolg

De ontwikkeling en toepassing van AI in de zorg is uiteraard nog lang niet voltooid, benadrukt het programmateam. De basis voor een solide ecosysteem is echter gelegd, constateren de betrokkenen niet zonder trots. In het verdere vervolg zien zij een voorname rol weggelegd voor de Nederlandse AI Coalitie. Die neemt de hulpmiddelen van het programma dan ook over in het eigen platform.