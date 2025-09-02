Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Tech
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

AI voorspelt wie nieuw hartinfarct kan krijgen

,

Van alle patiënten die een hartinfarct hebben gehad, krijgt 15 procent binnen twee jaar een nieuw infarct. Met AI is heel goed te voorspellen wie worden getroffen.

Dat schrijft het AD. Jaarlijks worden in Nederland 40.000 mensen gedotterd bij wie een bloedpropje in een kransslagader een hartinfarct heeft veroorzaakt. Het hart krijgt dan te weinig zuurstof. Patiënten hebben vernauwde bloedvaten door aderverkalking. Bij dotteren wordt de slagader opgerekt met een ballonnetje. 15 procent van de patiënten maakt binnen twee jaar nog een hartinfarct mee, soms met dodelijke afloop. Dat komt deels doordat ze zwakke plekken hebben in hun vaatwanden.

Minicamera

Onderzoek van het Radboudumc toont aan dat die plekken dankzij AI al tijdens het dotteren opgespoord kunnen worden. Met behulp van beelden van een minicamera die via de pols door de aderen wordt gestuurd, is nauwkeurig te voorspellen wie risico loopt op nog een hartinfarct of overlijden.

Betere voorspelling

Deze OCT-camera maakt tijdens het dotteren honderden beelden. Normaal gesproken worden die door gespecialiseerde onderzoekslabs onderzocht, vertelt technisch geneeskundige Jos Thannhauser. Samen met arts-onderzoeker Rick Volleberg van het Radboudumc bekeek hij of AI kon ‘meekijken’ naar zwakke plekken in de kransslagaders. Ruim vierhonderd patiënten werden twee jaar lang gevolgd. AI voorspelde beter dan de labs wie van hen een nieuw hartinfarct kreeg.

Reageer op dit artikel
Meer over:Technologie

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

12:04 Patiëntenfederatie: Oplossing gebrekkige gegevensuitwisseling ligt bij toestemming én techniek
9:13 AI voorspelt wie nieuw hartinfarct kan krijgen
1 sep 2025 Samen beslissen bepaalt succes van digitale ggz
29 aug 2025 Opnieuw schrik na bericht dat hack nog meer deelnemers bevolkingsonderzoek raakt
29 aug 2025 Bevolkingsonderzoek: gegevens van meer vrouwen gestolen uit lab

Interessant voor u

Duurzame zorg – van urgentie naar actie | Skipr webinar in ...
· 0 jaar geleden
Gratis webinar Samenwerken en zelfleiderschap in de krappe ...
· 0 jaar geleden
Cybersecurity effectief aanpakken | In samenwerking met Ecare
· 0 jaar geleden
Webinar: Data in de strijd tegen arbeidsmarktkrapte
· 0 jaar geleden
Webinar: Data & Security
· 0 jaar geleden
In samenwerking met
Webinar: Integrale samenwerking? Zo organiseer je data-uitwisseling
· 0 jaar geleden
In samenwerking met

Reader Interactions

Reacties