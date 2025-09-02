AI voorspelt wie nieuw hartinfarct kan krijgen

Van alle patiënten die een hartinfarct hebben gehad, krijgt 15 procent binnen twee jaar een nieuw infarct. Met AI is heel goed te voorspellen wie worden getroffen.

Dat schrijft het AD. Jaarlijks worden in Nederland 40.000 mensen gedotterd bij wie een bloedpropje in een kransslagader een hartinfarct heeft veroorzaakt. Het hart krijgt dan te weinig zuurstof. Patiënten hebben vernauwde bloedvaten door aderverkalking. Bij dotteren wordt de slagader opgerekt met een ballonnetje. 15 procent van de patiënten maakt binnen twee jaar nog een hartinfarct mee, soms met dodelijke afloop. Dat komt deels doordat ze zwakke plekken hebben in hun vaatwanden.

Minicamera

Onderzoek van het Radboudumc toont aan dat die plekken dankzij AI al tijdens het dotteren opgespoord kunnen worden. Met behulp van beelden van een minicamera die via de pols door de aderen wordt gestuurd, is nauwkeurig te voorspellen wie risico loopt op nog een hartinfarct of overlijden.

Betere voorspelling

Deze OCT-camera maakt tijdens het dotteren honderden beelden. Normaal gesproken worden die door gespecialiseerde onderzoekslabs onderzocht, vertelt technisch geneeskundige Jos Thannhauser. Samen met arts-onderzoeker Rick Volleberg van het Radboudumc bekeek hij of AI kon ‘meekijken’ naar zwakke plekken in de kransslagaders. Ruim vierhonderd patiënten werden twee jaar lang gevolgd. AI voorspelde beter dan de labs wie van hen een nieuw hartinfarct kreeg.