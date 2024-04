Akwa GGZ lanceert tool waarmee ggz-organisaties data kunnen vergelijken

Het GGZ Dataportaal van kwaliteitsinstituut Akwa GGZ ondersteunt bij het verzamelen, analyseren en visualiseren van data. Met Spiegelinformatie biedt het dataportaal gratis datavisualisaties en de mogelijkheid tot vergelijking. “De inzichten die Spiegelinformatie biedt helpen bij het verkrijgen van sturingsinformatie en het monitoren van de effecten van organisatiebeleid”, aldus Akwa GGZ.

Referentiegroep

De tool biedt elk kwartaal inzicht in anonieme data van de patiëntpopulatie, het zorgproces en patiëntervaringen die vergeleken kunnen worden binnen de eigen organisatie met een zelfgekozen referentiegroep of alle gebruikers van Spiegelinformatie. “Een referentiegroep kan bijvoorbeeld bestaan uit instellingen waar mee samen wordt gewerkt, die zich in dezelfde regio bevinden of met een vergelijkbaar zorgaanbod”, aldus het kwaliteitsinstituut.

Zo maakt Spiegelinformatie inzichtelijk hoe vaak een gekozen zorgtypering afwijkt van de HONOS+ zorgvraagtypering in vergelijking met de referentiegroep, knelpunten in de doorstroom, de verdeling van patiënten over het zorgproces en een overzicht van doorlooptijden, behandelduur en -intensiteit bij afgesloten trajecten. Daarnaast biedt een vragenlijst inzicht in verschillen in patiëntervaringen, intern tussen afdelingen of locaties van een organisatie en extern met een referentiegroep of het gemiddelde van alle gebruikers.