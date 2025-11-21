Al eerder misstanden in gezinshuis in Noord-Nederland

Meerdere pleegkinderen zijn zo’n vier jaar geleden al weggehaald uit een gezinshuis in het noorden van het land, omdat ze er verkeerd werden behandeld.

Het gezinshuis in Noord-Nederland dat dinsdag in opspraak kwam omdat kinderen ernstig werden mishandeld en verwaarloosd, lag vier jaar geleden ook al onder vuur.

Onwerkelijke straffen

Ook toen werden kinderen onder voogdij van de William Schrikker Stichting uit huis gehaald omdat er ‘onwerkelijke’ straffen werden opgelegd en er ernstige twijfels waren over de opvoedkundige kwaliteiten. Toch plaatste de instelling er later opnieuw kinderen, meldt het AD.

Vertrouwen

De William Schrikker Stichting, een instelling voor jeugdbescherming en pleegzorg, bevestigt het bericht van het AD over de eerdere gevallen. Die jonge kinderen zouden zijn gekleineerd, te werk zijn gesteld en zware straffen hebben gekregen. Volgens de stichting werkten de pleegouders in het gezinshuis daarna aan verbetering. Daardoor was er vertrouwen dat zij weer voor pleegkinderen konden zorgen.

Dode dieren opruimen

Twee kinderen die toen in het gezinshuis werden geplaatst, kregen daar in de afgelopen drie jaar regelmatig klappen. Een van de twee was door een hond gebeten, maar mocht niet naar de huisarts en kreeg dus ook geen behandeling voor de wond. Ook werden de kinderen gedwongen op de boerderij dode dieren op te ruimen en hokken uit te mesten. Als ze daar niet op tijd klaar mee waren, kregen ze niet te eten. “Ontoelaatbare kinderarbeid”, aldus de kinderrechter in Groningen deze week.

Vlaardingen

De Schrikker Stichting was ook verantwoordelijk voor het pleegmeisje in Vlaardingen. Zij zou zo zwaar zijn mishandeld door haar pleegouders, dat zij met botbreuken en hersenletsel in een ziekenhuis kwam. Daar lag ze een tijd in coma. Ze is lichamelijk en verstandelijk beperkt geraakt en heeft de rest van haar leven intensieve zorg nodig.

Waarschuwing inspecties

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV) sloegen eerder dit jaar alarm over de jeugdzorg en de pleegzorg. Door personeelstekorten en door de manier waarop het stelsel is ingericht, is er geen goed zicht op de veiligheid van de kinderen, waarschuwden de inspecties. (ANP)