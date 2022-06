Albert Schweitzer boekt resultaat van ruim 35 miljoen over 2021

Verder kreeg het ziekenhuis een laatste betaling van de verkoop van locatie Amstelwijck. Als onderdeel van deze verkoop kreeg het Albert Schweitzer ziekenhuis nog ruim 5 miljoen euro van de projectontwikkelaar.

Flinke boost

“Deze bijzondere, eenmalige gebeurtenissen geven een flinke boost aan onze solvabiliteit”, vertelt manager Finance& Verkoop Ramara Muilwijk in het jaarverslag. “En die zegt iets over de mate waarin we op lange termijn aan onze verplichtingen kunnen voldoen.” De meevallers worden gebruikt om het eigen vermogen van het ziekenhuis te versterken. Hier is 35 miljoen euro aan toegevoegd waardoor het eigen vermogen stijgt naar 122 miljoen euro.

Zorg en werkklimaat verbeteren

“Eindelijk zitten we nu ruim boven de norm. Naast het verstevigen van onze buffer, hebben we ook iets van de opbrengsten willen teruggeven aan het ziekenhuis.” Na een oproep voor initiatieven om de zorg en het werkklimaat te verbeteren, is voor ruim 2 miljoen euro uitgegeven.